تعرف على وجهة غريزمان المقبل

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أنطوان غريزمان سيوقع قريبا وبشكل رسمي، عقد انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة بطل الدوري الإسباني، بعد أن حسم اللاعب أمره واتخذ قراره.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل اللاعب سيسافر إلى برشلونة مطلع الأسبوع لوضع الترتيبات النهائية، وذلك بعد ما فشل باريس سان جرمان الفرنسي بإغراء غريزمان براتب كبير مقابل اللعب في "حديقة الأمراء".

وكان غريزمان قد وافق في الصيف الماضي على الانتقال إلى "كامب نو"، لكنه عدل عن رأيه في اللحظات الأخيرة وفضل البقاء في العاصمة الإسبانية.

إلا أن خروج أتلتيكو مدريد بدون ألقاب هذا الموسم جعله يحسم قراره بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن غريزمان مؤخرا أنه لن يستمر مع فريقه، لينهي مسيرة عمرها 5 سنوات مع الفريق، ويفتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن مستقبله.

وبحسب "ماركا" فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعرقل عقد الصفقة هو عدم التزام غريزمان بتخفيض راتبه الحالي الذي يبلغ 23 مليون يورو، إلى 18 ميلون يورو، علما أن العملاق الكتالوني سيدفع نحو 120 مليون يورو قيمة انتقال نجم منتخب الديوك إلى صفوفه.