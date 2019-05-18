عباس يتلقى رسالة من الرئيس الروسي وهذا ما جاء فيها

تسلم رئيس السلطة محمود عباس، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيها دعم روسيا للشرعية الدولية.

وأعرب الرئيس الروسي بوتين في رسالته، عن قلق روسيا من أية محاولات لتجاوز المبادئ الأممية والقانون الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير الروسي حيدر أغانين، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله لدى دولة فلسطين.

بدوره، أعرب الرئيس، للسفير الروسي، عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني لروسيا رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل لشعبنا ونصرة قضيته، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات التاريخية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.