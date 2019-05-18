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خلال اختبارات الثانوية العامة

شرطة غزة تقرر منع إقامة الحفلات في الشوارع العامة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:39 - 18 مايو 2019
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بنك فلسطين
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قررت الشرطة الفلسطينية في غزة اليوم السبت، منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة ابتداءً من تاريخ 15/5/2019م وحتى انتهاء فترة اختبارات الثانوية العامة .

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي : " إن الشرطة قررت منع الحفلات في الشوارع والأماكن العامة وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة " .

وأوضح البطنيجي أن هذا قراراً إجرائيا تتخذه الشرطة كل عام لتوفير السكينة والهدوء للطلبة .

وبيّن البطنيجي أن الشرطة أوجدت بديلاً للمواطنين للاحتفال وهو الصالات والأماكن المغلقة مع المحافظة على الهدوء وعدم رفع الصوت .

وشدد البطنيجي أن كل من سيخالف القرار سيعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة ، داعياً المواطنين للتعاون مع الشرطة لتهيئة الأجواء للطلبة.

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