شرطة غزة تقرر منع إقامة الحفلات في الشوارع العامة

قررت الشرطة الفلسطينية في غزة اليوم السبت، منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة ابتداءً من تاريخ 15/5/2019م وحتى انتهاء فترة اختبارات الثانوية العامة .

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي : " إن الشرطة قررت منع الحفلات في الشوارع والأماكن العامة وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة " .

وأوضح البطنيجي أن هذا قراراً إجرائيا تتخذه الشرطة كل عام لتوفير السكينة والهدوء للطلبة .

وبيّن البطنيجي أن الشرطة أوجدت بديلاً للمواطنين للاحتفال وهو الصالات والأماكن المغلقة مع المحافظة على الهدوء وعدم رفع الصوت .

وشدد البطنيجي أن كل من سيخالف القرار سيعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة ، داعياً المواطنين للتعاون مع الشرطة لتهيئة الأجواء للطلبة.