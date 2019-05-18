فتح تستنكر التقاء "مجموعة من التجار" بضباط للاحتلال داخل محافظة أريحا

أصدرت حركة "فتح- إقليم أريحا والأغوار" بياناً، يوم الجمعة، استنكرت فيه قيام "مجموعة من التجار" بلقاء مجموعة من ضباط الارتباط العسكري للاحتلال والجلوس معهم داخل محافظة أريحا.

وقال بيان الحركة عن ذلك اللقاء بأنه "خروج عن الصف الوطني وشكل من أشكال التفريط والخيانة".

وناشد البيان "جميع الجهات المسؤولة والمؤسسة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أولئك المارقين الخارجين عن الصف الوطني في أسرع وقت ممكن".

وحذر البيان بأن الحركة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التآمر على أبناء شعبنا وأن "كل الخيارات ستكون مفتوحة في وجه من يتعامل مع الاحتلال من خلال الطرق غير المشروعة".