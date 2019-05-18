البرلمان الألماني يعتبر BDS حركة معادية للسامية



اعتبر البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الجمعة، اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" BDSمعادية للسامية، وقرر في ذات الوقت عدم جواز تمويلها.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن البرلمان الألماني )البوندستاغ( وافق على مقترح التنديد بحركة المقاطعة (BDS ) وتعريفها بأنها معادية للسامية وقرر سحب التمويل من المشاريع التي تدعم مقاطعة "إسرائيل".

وتعقيبا على القرار، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أهنئ البوندستاغ البرلمان الألماني على قراره المهم الذي يصنف الحركة لمقاطعة إسرائيل ال-BDS كحركة معادية للسامية ويعلن بأنه لا يجوز تمويلها".

وأضاف: "كما أثمن على وجه الخصوص دعوة البوندستاغ الحكومة الألمانية بالكف عن تمويل المنظمات التي تعمل ضد وجود دولة إسرائيل. آمل بأن هذا القرار سيؤدي إلى اتخاذ خطوات عملية وأدعو دولا أخرى إلى اعتماد قوانين مماثلة".