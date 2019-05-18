ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مصدر أمني سوري: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:22 - 18 مايو 2019
اسقاط طائرة اسقاط طائرة
بنك فلسطين
مشاركة

أكد مصدر أمني سوري أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها.

وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك" إن "الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر أن "الأصوات التي تم سماعها بمحيط العاصمة دمشق ناجمة عن إطلاق 4 صواريخ أرض جو من منصاتها في مناطق ريف دمشق".

وأكد "الصواريخ الأربعة أصابت أهدافها بدقة وأسقطتها في الريف الجنوبي الغربي لدمشق قرب المثلث السوري اللبناني مع حدود الجولان المحتل".

وكان مصدر عسكري سوري أفاد لوكالة "سبوتنيك" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.

وأكد مصدر عسكري بالقنيطرة أنه تم إطلاق 4 صواريخ أرض جو من مرابض الدفاع الجوي السوري بريف دمشق وتصدت لأهداف معادية فوق القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع الجولان المحتل.

وأشار المصدر العسكري أنه تم التصدي لـ 6 أهداف معادية وتم إسقاط عدد منها.

وأفاد المصدر أن: "الأهداف المعادية عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية السورية بالتصدي لها".

ولفت مصدر عسكري سوري رفيع إلى أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي "إس 300" للعدوان على الأراضي السورية".

متعلقات