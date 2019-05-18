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رابط فحص اسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية في مؤسسة تكافل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:10 - 18 مايو 2019
القسائم الشرائية القسائم الشرائية
بنك فلسطين
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نشرت مؤسسة "تكافل" صباح امس الجمعة، رابط فحص القسائم الشرائية لشهر رمضان المبارك لأهالي قطاع غزة.

وأوضحت تكافل عبر موقعها الإلكتروني أن التسليم لمدة 10 أيام، وسيتم التحديث يومياً لأسماء المستفيدين على القسائم الشرائية.

لفحص الأسماء من .. هنا

 

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