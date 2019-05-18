رابط فحص اسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية في مؤسسة تكافل

نشرت مؤسسة "تكافل" صباح امس الجمعة، رابط فحص القسائم الشرائية لشهر رمضان المبارك لأهالي قطاع غزة.
وأوضحت تكافل عبر موقعها الإلكتروني أن التسليم لمدة 10 أيام، وسيتم التحديث يومياً لأسماء المستفيدين على القسائم الشرائية.
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14:44 - 09 مايو 2019
نشرت مؤسسة "تكافل" صباح امس الجمعة، رابط فحص القسائم الشرائية لشهر رمضان المبارك لأهالي قطاع غزة.
وأوضحت تكافل عبر موقعها الإلكتروني أن التسليم لمدة 10 أيام، وسيتم التحديث يومياً لأسماء المستفيدين على القسائم الشرائية.
لفحص الأسماء من .. هنا