الطقس: انخفاض ملموس وعودة الارتفاع الاثنين

تنخفض درجة الحرارة، اليوم السبت، بشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل ويسود جو معتدل في كافة المناطق الفلسطينية بإستثناء الغورية منها وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم غد الأحد، تسيطر الأجواء المعتدلة والصيفية الخفيفة والجميلة بالتأثير على البلاد مع حرارة حول معدلاتها السنوية العامة ، ويسود جو منعش ومائل قليلاً للبرودة في كافة المناطق في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

ويوم الاثنين، تعود الحرارة الى الارتفاع من جديد لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين ويسود جو صيفي عادي في مختلف المناطق الجبلية والساحلية بينما يسود جو حار نسبي في المناطق السهلية وجو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما الثلاثاء، فتواصل الحرارة الارتفاع ليصبح الجو حاراً في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتسود اجواء حارة جداً في المناطق السهلية الداخلية والمناطق الشفاغورية والغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.