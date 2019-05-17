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ديختير يهدد بتهجير الفلسطينيين مرة أخرى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:34 - 17 مايو 2019
ديختر ديختر
بنك فلسطين
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هدد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، رئيس الشاباك الأسبق آفي ديختر، بتهجير الفلسطينيين مرة أخرى بعد النكبة والنكسة، إذا استمر الفلسطينيون في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.

وقال ديختر في حسابه عبر تويتر، "انتهينا من إصلاح أضرار الصاروخ الذي أصب فناء بيتي الأسبوع الماضي، وأقول للفلسطينيين بالعربية يا جبل ما يهزك ريح".

وأضاف، : "لن يحركنا شيء من أرض إسرائيل، ولن يحركني أحد من عسقلان، إذا لم يفهم الفلسطينيون الرسالة فسنقوم بتهجيرهم كما فعل آباؤنا لآبائهم الذين لم يفهموا الرسالة قبل 71 عامًا وقبل 52 عامًا".

 وأصيب منزل ديختر الذي يستوطن مدينة عسقلان، بصاروخ خلال جولة التصعيد الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ما أدى لتضرر أجزاء واسعة منه، استغرق إصلاحها أكثر من أسبوع.

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