إدخال 25 ألف ذبيحة قدمتها السعودية لغزة

تمكنت حكومة رام الله من إدخال 25 ألف ذبيحة موزّعة على 13 شاحنة نقل، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قدّمتها السعودية ضمن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بمكة المكرمة، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس،

وأوضح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، أن كل الذبائح ستوزّع على العائلات المحتاجة في قطاع غزة خلال الشهر الفضيل عبر طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بعدما خضعت للفحص المخبري الطبي بالتنسيق مع الجانب المصري الذي سهّل دخولها، الأمر الذي تقدره الحكومة عاليًا.

وأشار إلى أن حكومته تولي قطاع غزة أولوية كبيرة من أجل تخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك.

ومن المفترض أن توزّع لحوم الأضاحي على نصف مليون محتاج في قطاع غزة، بمعدل 10 كيلوغرامات لكل عائلة.