رياح الحرب تهب في الخليج.. هآرتس

(مطلوب "صفقة قرن" جديدة تناسب الطرفان اللذان لا يريدان الحرب ولكنهما مضطران للحفاظ على كرامتهما وسمعتهما. ومطلوب ايضا وسيط قوي يمكنه تفكيك المسكات المتبادلة، ربما هذا هو وقت موسكو وبكين للدخول الى الساحة ووقف المعارك الواسعة في الخليج واعادة الطرفين الى المفاوضات – وفي نفس الوقت الحصول على رسوم وساطة سياسية مناسبة).

نائب قائد قوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال البريطاني، كريس جيكا، قال إنه ليس هناك تهديد متزايد من جانب القوات المدعومة من قبل ايران، لكن قيادة المنطقة الوسطى الامريكية ناقضت اقواله وقالت إنه يوجد لديها معلومات ثابتة عن نية مهاجمة اهداف امريكية. من يقول الحقيقة؟ من يعرف ما الذي يحدث، التوتر يزداد، الاجواء في الخليج ملبدة ببخار نفط قابل للانفجار والتوقعات تتزايد. هل ستكون هناك حرب؟ هل ستكون هناك مفاوضات؟ النظام الايراني هل سيحطم؟ هل سيتراجع أو أن ايران ذاهبة في مواجهة مبادر اليها لأنها سئمت من العقوبات؟.

ايران اتخذت قرارها الاستراتيجي عندما اعلنت أنها تنوي تقليل درجة التزامها بالاتفاق النووي، وهذه خطوة تفسيرها الآن هو زيادة مخزون المياه الثقيلة ومخزون اليورانيوم المخصب الى مستوى منخفض.

لا يوجد لذلك أي تأثير حقيقي على المشروع النووي طالما أن ايران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم الى مستوى مرتفع. وتطرد مراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية وتعيد تشغيل منشآت حيوية اغلقتها كجزء من الاتفاق، هي ليست هناك.

بالنسبة لها، الاتفاق ما زال ساريا، لكن التغيير في موقفها المعلن الذي يقول إنها ستطبق الاتفاق بالكامل رغم انسحاب الولايات المتحدة منه، هو اعلان نوايا جديد. ليس خرق يستدعي عمل عسكري ضدها، لكن ايضا ليس هناك ثقة كاملة في تطبيقه. هذا هو معنى السير الحذر على الحافة، الذي ينتظر تراجع طرف من الطرفين، التي يمكن اعتبارها ايضا دعوة للمفاوضات.

الافتراض الاساسي في الغرب وبالذات في واشنطن هو أن العقوبات ستجبر ايران على التراجع والموافقة على فتح الاتفاق النووي للنقاش من جديد بحيث يتضمن ايضا برنامج الصواريخ البالستية وايضا تدخلها في دول اخرى مثل لبنان وسوريا واليمن. مرتان في السابق خضعت ايران للعقوبات أو لتهديدات بمهاجمتها، مرة في العام 2003 بعد اسقاط نظام صدام حسين عندما أرسل الرئيس محمد خاتمي رسالة الى الرئيس الامريكي في حينه جورج بوش الابن فيها اقترح عليه اجراء مفاوضات شاملة تتضمن المواضيع المختلف حولها ومنها المشروع النووي والعملية السلمية في الشرق الاوسط. بوش تجاهل الرسالة رغم حقيقة أن ايران قامت بتجميد مشروعها النووي من اجل اثبات جدية نواياها. في المرة الثانية صادق الزعيم الاعلى علي خامنئي على بدء المفاوضات مع الدول الستة العظمى، من بينها الولايات المتحدة، من اجل التوصل الى الاتفاق النووي. واشنطن عزت التراجع الاول للتهديد العسكري الذي شعرت به ايران في اعقاب غزو العراق. استعدادها للتوصل الى الاتفاق النووي ربطته الولايات المتحدة بالازمة الاقتصادية التي تسببت بها العقوبات الدولية.

صحيح أن هذه التفسيرات تستند الى منطق نظري مقبول، لكنه في حالة ايران لا يقدم كامل التفسير. مثلا، لماذا ايران التي ادارت خلال عشر سنوات مفاوضات مع الدول الاوروبية ومع الوكالة الدولية للطاقة النووية، افشلته بصورة منهجية وحتى جمدت في نهاية المطاف المحادثات بشأن الاتفاق النووي حتى نهاية العام 2012. نصف سنة تقريبا قبل الانتخابات التي فاز فيها حسن روحاني بالحكم؟ اذا كانت في 2003 قد خافت ايران من هجوم أو حتى من احتلال امريكي فما الذي جعلها تتوقف عن الخوف خلال ذاك العقد ولا تتراجع؟ اذا كانت هذه النظرية الخطية، التي تقول إن التهديد العسكري أو العقوبات يمكنها وحدها أن تؤدي الى تغيير سلوك الدول، صحيحة، فلماذا اضطرت الولايات المتحدة الى شن حرب ضد العراق بعد اكثر من عقد من فرض العقوبات الاقتصادية، ولماذا ايران لم تخضع بعد وجبات من العقوبات الشديدة التي فرضت عليها من قبل الامم المتحدة والولايات المتحدة قبل الاتفاق النووي؟ في الغرب مقبول الادعاء بأن العقوبات السابقة لم تكن شديدة بما فيه الكفاية، وأن التهديد العسكري اعتبر غير موثوق. والدليل على ذلك، يشير خبراء الى أنه رغم العقوبات إلا أن ايران نشرت في جمع احتياطي كبير من العملة الاجنبية من اجل برامج تطوير، من اجل تطوير المشروع النووي وصناعة الصواريخ المتطورة.

"الصبر الاستراتيجي انتهى"، قال روحاني مؤخرا، "ونتيجة لذلك نحن نعود الى اقتصاد المقاومة". نفس الشعار الذي معناه اجراءات اقتصادية وتقليصات في الدعم ووقف برامج تطوير كبيرة والعثور على مسارات التفافية لبيع النفط واستيراد المنتوجات.

تسويق "اقتصاد المقاومة" للجمهور في ايران مرة اخرى هو مخاطرة سياسية لأن النظام في ايران لا يمكنه التقدير كيف سيرد الجمهور.

السؤال العملي ليس فقط ماذا ستفعل ايران ازاء الضغط الشديد الذي يمارس عليها، بل ماذا ستفعل الولايات المتحدة في حالة أن ايران تنطوي على نفسها ولا تتراجع. مشكوك فيه اذا كان لادارة ترامب برنامج عمل ابعد من العقوبات وانتظار مكالمة تأتي من ايران. العمليات ضد السفن السعودية وخط النفط ليست ذريعة لهجوم شامل، كما أن الادارة لا تقول إنه يوجد لديها اثباتات على أن ايران هي التي بادرت الى هذه الهجمات أو أنها وقفت من ورائها، عدا عن المعلومات العامة التي تقول إن قوات مؤيدة لايران تخطط للمس باهداف امريكية. ترامب غارق ايضا في صراع سياسي مع الكونغرس الذي يحذره من جر الولايات المتحدة الى حرب على صيغة حرب العراق. اعضاء كبار في المجلسين يطالبون بالحصول على معلومات مفصلة اكثر عن تهديدات ايران. وأمس التقى اعضاء الكونغرس في جلسة مغلقة مع مستشار ترامب من اجل الحصول على توجيهات بشأن طبيعة التهديدات.

صحيح أن روسيا تكسب من العقوبات على ايران، لكن حرب تضع قوات امريكية كبيرة في الخليج هي الامر الاخير الذي هي معنية به. من الصعب تقدير موقف الصين التي تدير صراع شديد مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق التجاري. لقد قلصت بصورة كبيرة حجم مشتريات النفط الايرانية، لكن مواجهة عسكرية ترفع اسعار النفط ستسبب لها اضرار اقتصادية كبيرة. الكوابح ضد الحرب توجد ايضا في دول الخليج العربية التي تقع في مرمى صواريخ ايران قصيرة المدى ومتوسطة المدى. هذا النسيج الخانق للمصالح والضغوط يستدعي "صفقة قرن" تناسب الطرفان اللذان لا يريدان الحرب ولكنهما مضطران للحفاظ على كرامتهما وسمعتهما. مطلوب ايضا وسيط قوي يمكنه تفكيك المسكات المتبادلة، ربما هذا هو وقت موسكو وبكين للدخول الى الساحة ووقف المعارك الواسعة في الخليج واعادة الطرفين الى المفاوضات – وفي نفس الوقت الحصول على رسوم وساطة سياسية مناسبة.