الحرس الثوري: صواريخنا قصيرة المدى تطال السفن الأمريكية

هددت إيران الجمعة مجددا باستهداف القوات الأمريكية في الخليج العربي في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن محمد صالح جوكار نائب قائد الحرس الثوري للشؤون البرلمانية قوله إن الصواريخ الإيرانية، "حتى تلك القصيرة المدى، يمكنها الوصول للسفن الحربية الأمريكية في الخليج".

وأضاف المسؤول الإيراني في ملتقى "خطاب الثورة الإسلامية" أن الولايات المتحدة غير قادرة على تحمل حرب جديدة لأسباب مالية واجتماعية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "الاستيلاء على قلب العالم أي غرب آسيا بمثابة استراتيجية جديدة لأميركا في تحقيق أهدافها لكن قادتها يدركون جيدا أنه مادامت إيران قوية فإنهم لن يحققوا أهدافهم".

وتابع: "اعتمدت واشنطن في الفترة الماضية سياسة الضغوط الشاملة والحظر وحددت شروطا لإيران حيث تريد سلب قوتها النووية والدفاعية ونفوذها في المنطقة ووقف دعمها لحركات المقاومة والمناهضة للاستكبار مثل حزب الله وتغيير الاستراتيجية السياسية للثورة الإسلامية".

واعتبر جوكار أن "زوال الكيان الإسرائيلي وإذلال أميركا سيكون ميسرا في الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية"، كما قال.