ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عشرات الالاف يتوافدون إلى الاقصى لأداء "الجمعة الثانية" من رمضان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:26 - 17 مايو 2019
الصلاة في الاقصى الصلاة في الاقصى
بنك فلسطين
مشاركة

 يواصل عشرات آلاف المواطنين من القدس وأراضي الـ48 والضفة الغربية ممن تزيد أعمارهم عن الأربعين عاما، توافدهم نحو المدينة المقدسة لأداء الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى.

وتشهد الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس تجمهر واسع للمواطنين الذين يسعون إلى الوصول للقدس بواسطة حافلات النقل العام، وسط اجراءات إسرائيلية مشددة.

وقامت الاحتلال بأغلاق محيط البلدة القديمة، والعديد من شوارعها الرئيسية منذ ساعات فجر اليوم، وشملت أحياء وادي الجوز، والشيخ جراح، وحي راس العامود، وشوارع السلطان سليمان، وصلاح الدين، والساهرة وغيرها، ولا يسمح بالدخول إلا لحافلات نقل المصلين، كما نصب الاحتلال متاريس حديدية وحواجز عسكرية في شوارع وطرقات وأحياء المدينة.

متعلقات