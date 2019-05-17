مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو تواجه صعوبة كبيرة

تواجه الاحزاب اليمينية الاسرائيلية صعوبة كبيرة للتوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك بحسب عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهر بسبب "ابتزاز" بعض الاحزاب لليكود بطريقة مبالغ فيها و"وقحة".

وقال" ان الاحزاب الصغيرة، تطالب منصبا حكوميا لكل عضو كنيست" لافتا الى انه في حال لم نتوصل لاتفاق قد نجح انفسنا ذاهبين لانتخابات جديدة.

فيما قال مسؤول في حزب "يسرائيل بيتنو" أن الحزب لن يتنازل عن شروطه للانضمام إلى الحكومة.

من ناحيته قال عضو الكنيست مئير كوهين من قائمة "أزرق أبيض" المعارضة أن ثلث الناخبين صوتوا لصالح نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، بعد أن أعلن في كل مقابلة تقريبًا، أنه لن يكون هناك تشريع شخصي، وبالتأكيد لن يكون هناك قانون حصانة. وأضاف كوهين، أن رُسل نتنياهو يواصلون التحريض على الجهاز القضائي في إسرائيل، ويصفونه بـ "اليساري والخائن والمُلاحِق. يجب أن نوقف هذه الظاهرة، لأنها تقوض أسس حياتنا".

وكان نتنياهو قال الخميس إن هناك صعوبات في المفاوضات الائتلافية، ووصف التفاوض بأنه "أصبح شبه مستحيل".

وأضاف أن "التفاوض الائتلافي أصبح شبه مستحيل، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض بعضها مع البعض".

كما حذر من أنه قد لا يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم تقدم الأحزاب تنازلات.