فصائل المقاومة ترد على إياد علاوي

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية التصريح الصادر عن إياد علاوي الذي افترى على غزة متهمها بامتلاكها صواريخ باليستية موجهة لدول الخليج.

وقالت فصائل المقاومة في بيان لها أن تصريحات علاوي تتساوق مع الروايات "الصهيوأمريكية الكاذبة بحثاً عن مكاسب ومنافع شخصية على حساب أمن شعبنا في قطاع غزة وعلاقته مع دول عربية".

وتابعت "إذ تستغرب فصائل المقاومة هذا الموقف النشاز وتطالب جمهورية العراق الشقيق باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذا التطاول والافتراء على فلسطين وأمنها ومقاومتها الباسلة ضد العدو الصهيوني.

وكان رئيس ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي زعم أن المخابرات الاسرائيلية زوّدت الولايات المتحدة بصور منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة جنوب العراق، وموجهة إلى دول الخليج.