سليماني اجتمع بقادة "الحشد" استعدادا للحرب

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا عن مصدرين استخباريين، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، اجتمع في بغداد قبل مع قادة من التنظيمات العراقية.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماعات جرت قبل ثلاثة أسابيع، وفيها طالب سليماني من قادة في الحشد بـ"الاستعداد للحرب"، في حال بادرت واشنطن إلى أي "عدوان".

وبحسب "الغارديان"، فإن اجتماع سليماني مع قائد المليشيات أدى إلى استنفار دبلوماسي بريطاني أمريكي، برفع بريطانيا مستوى تهديد قواتها في العراق، وطلب الولايات المتحدة من موظفيها غير الأساسيين مغادرة السفارة في بغداد، تحسبها لأي طارئ.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية البريطانية، قولهم إن "التهديد يأتي من مليشيا عراقية يأمرها ويسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني".

وكانت مصادر بالكونغرس الأمريكي ذكرت، الخميس، أن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران، الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيدا من المعلومات.