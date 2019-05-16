تطبيقات قوية بديلة عن الواتساب

عرض موقع ذا صن بعض التطبيقات الالكترونية البديلة عن تطبيق المراسلة واتس آب بعد تعرض الأخير لاختراق أمني كبير وإثارة المخاوف بشأن الأمان والخصوصية.

تطبيق فايبر

يتميز التطبيق بخاصية التشفير الكلي السرية، التي يمكن تفعيلها لجميع الرسائل.

كما يتيح حذف أي نوع من الرسائل المرسلة، لإخفائها من الدردشة نهائياً، وكان أول تطبيق مراسلة عالمي يقدم هذه الميزة.

كما يتيح تطبيق فايبر أيضًا خيار "الدردشة الخفية"، التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام الرمز الشخصي.

تطبيق Dust

أكدت شركة Cyber ​​Dust إن خصوصية المستخدمين مشفرة بصرامة، بحيث لا يمكن لأحد اختراقها، كما يضمن التطبيق عدم تخزين أي رسائل بشكل دائم على الهواتف أو الخوادم.

ويوفر "Dust" ميزة الاتصال الجيد والخصوصية، من خلال الجمع بين نوعين من أساليب التشفير AES 128 وRSA 248، بحسب "روسيا اليوم".

تطبيق IMessage

تطبيق خاص لهواتف الآيفون يتيح تشفير الرسائل بسهولة من خلال حذف الرسائل النصية خلال 30 يوماً، ويسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل ميزة قراءة الرسالة الواردة للحفاظ على خصوصية المستقبل.

تطبيق Signal

كما يتيح التطبيق ميزة تشفير جميع المكالمات والرسائل ولا يمكن لخوادم تطبيق Signal الوصول إلى أي اتصال، أو حتى تخزين بيانات الهاتف.

ووجد الخبراء أن هذا التطبيق يتميز بالتشفير الكلي للمحادثات، ليكون أكثر أمانًا من التطبيقات المنافسة.