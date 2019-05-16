البردويل يرد على إياد علاوي بشأن صواريخ غزة

ردّ القيادي في حركة حماس، صلاح البردويل اليوم الخميس، على رئيس ائتلاف الوطنية في العراق، إياد علاوي، بالقول "نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي".

وكان علاوي قال في مقابلة مع برنامج "في متناول اليد" عبر قناة "الشرقية" إنّ المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة العراقية، وموجهة نحو دول الخليج.

وقال صلاح البردويل في تغريدة عبر "تويتر" إنّ "إياد علاوي صمت دهرًا ونطق عهرًا حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول صواريخ حماس الموجهة إلى الخليج".