سقوط 5 عسكريين.. جيش مصر يعلن مقتل 47 مسلحا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، مقتل 47 "مسلحاً" واستشهاد خمسة عسكريين في إطار عمليات عسكرية مختلفة.

ووفقا لبيان نُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن "ضابطا وضابط صف وثلاثة جنود استشهدوا وأصيب أربعة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية".

وجاء في البيان أن "تنفيذ العمليات النوعية أسفر عن القضاء على 47 مسلحاً عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء".

كما قامت القوات الجوية "باستهداف وتدمير عدد 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي: أربعة منها على الاتجاه الشمالي الشرقي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".

كما تم اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وذكر البيان أنه تم القبض على "158 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم"، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان الجيش المصري أطلق، في شباط/ فبراير من العام الماضي، العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، بالمشاركة مع قوات الأمن، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأطلقت العملية الموسعة بناء على تكليف صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية نوفمبر من عام 2017.

وجاء التكليف بعد أيام من اعتداء يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، أسفر عن سقوط 311 قتيلاً وإصابة العشرات خلال أداء صلاة الجمعة في مسجد "الروضة" بمركز بئر العبد بشمال سيناء.