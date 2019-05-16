مؤسسات مجتمع مدني تشيكية تطالب بمقاطعة مهرجان “اليوروفيجين”

طالبت عدد من الجمعيات التضامنية، ومؤسسات المجتمع المدني التشيكي، الفنانين التشيكيين، بعدم المشاركة الفنية، في مهرجان اليوروفيجين، الذي تستضيفه دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام.

وشدد موقعو مذكرة الاحتجاج في رسالة موجهة قبل يومين، إلى فرقة بحيرة ملاوي الموسيقية التشيكية، على ضرورة مقاطعة أيام المهرجان، بوصفه يبيض وجه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، سيما وأنه يأتي في فاصل زمني يتقاطع مع الذكرى الحادية والسبعين، لنكبة الشعب العربي الفلسطيني.

ووصفت المذكرة استضافة دولة الاحتلال لهذا المهرجان، بالمثيرة للجدل، وقالت أنها تتعارض مع فكرة ربط الثقافات.

وأكد موقعو المذكرة، على الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني، بفعل النكبة التي تقام في ذكراها مسابقة الأغنية الأوروبية، في تل أبيب، وبعض المدن في فلسطين التاريخية، التي جرى احتلالها عام 1948م.