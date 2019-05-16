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الاحتلال يحرم والدة الأسير طارق غربية من حق الزيارة ويعيدها عن الحاجز

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:45 - 16 مايو 2019
الأسير طارق غربية الأسير طارق غربية
بنك فلسطين
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منعت قوات الاحتلال صباح اليوم، والدة الأسير طارق زياد غربية (23عاماً) من سكان بلدة ناصور، قضاء مدينة جنين بالضفة المحتلة، من حق زيارته بعد أن تم حجزها لساعة على حاجز الجلمة، وأخبروها بقرار منعها من الزيارة وأن تعود لمنزلها.

وقد أفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يتعمد التنغيص على أهالي الأسرى، بحرمانهم من زيارة أبنائهم وإعادتهم عبر الحاجز، رغم امتلاكهم التصاريح اللازمة للزيارة، والتي يحصلون عليها عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية، ورغم ذلك يقوم الاحتلال باحتجازهم على الحواجز وإعادتهم دون التمكن من زيارة أبنائهم.

الأسير غربية معتقل منذ شهر يوليو من العام الماضي، وصدر بحقه حكمٌ بالسجن الفعلي مدة عام، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وهو شقيق الشهيد صادق غربية(16عاماً) والذي ارتقى برصاص الاحتلال في شهر نوفمبر من العام 2011، على حاجز الكونتينر، شمال شرق بيت لحم؛ بحجة أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

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