3 وفيات في غزة:مقتل مواطن في شجار ووفاة طفل بصعقة وفتاة في حادث

شهد قطاع غزة اليوم الخميس، وفاة ثلاث حالات، أحدهم قتل في شجار ووفاة فتاة في حادث سير، ووفاة طفل ثالث في صعقة كهربائية .

فقد قُتل اليوم الخميس، مواطن في شجار وقع في جباليا شمال قطاع غزة، فيما توفي طفل جراء صعقة كهربائية في دير البلح وسط القطاع.

وأوضحت مصادر محلية، أن شجاراً وقع في مخيم جباليا شمال القطاع أدى لمقتل المواطن (ب.ب) فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في ذلك.

فيما أعلنت مصادر محلية وفاة طفل بصعقة كهربائية بمنزله بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن الطفل (م..خ) يبلغ من العمر عامان.

كما توفيت فتاة وأصيب 7 مواطنين جراء حادث سير مروع على طريق صلاح الدين في رفح جنوب قطاع غزة.

وقد أعلن مرور غزة وفاة المواطنة سامية عياد أبو سنيمة 40 عام في حادث تصادم باص 50 راكب بمركبة مرسيدس في حي الشوكة برفح.