نجاح استئصال ورم لخمسينية بالميكروسكوب الجراحي بمجمع الشفاء الطبي

أجرى الدكتور ماهر أبو الخير استشاري جراحة المخ والأعصاب بمجمع الشفاء، عملية جراحية معقدة باستخدام الميكروسكوب الجراحي باستئصال ورم داخل النخاع الشوكي لمريضة خمسينية، والتي استمرت على مدار أربع ساعات متواصلة.

وأوضح د. أبو الخير ان المريضة كانت تعاني من ضعف في حركة الأطراف السفلية مع خدلان شديد أكثر في الطرف السفلي الأيسر، و من خلال إجراء الفحوصات المخبرية وطلب أشعة الرنين المغناطيسي تبين وجود ورم داخل النخاع الشوكي على مستوي الفقرة الثانية القطنية ويستحوذ على 60% من القناة الشوكية .

ووصف العملية بالمعقدة وشديدة الخطورة ، مبينا انه تم استئصال الورم بالكامل عن طريق الميكروسكوب الجراحي ، حيث غادرت المريضة المستشفى بعد أيام في حالة شفاء تام ولا تعاني من أي أعراض .

وعبر د. ابو الخير عن شكره وتقديره للطاقم الطبي بحضور د. منصور أبو جهل ، و طاقم التخدير برئاسة د. هشام الزيناتي استشاري ورئيس قسم التخدير بالمجمع.

وأعرب أهل المريضة عن امتنانهم العميق للدكتور أبو الخير، وتقديرهم لما بذله من جهود كبيرة في نجاح العملية ، كما وقدموا شكرهم لطاقمَي التخدير والتمريض على حسن رعايتهم واهتمامهم بالمريضة .