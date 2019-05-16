غزة: وزارة التنمية توزع 109 طن من معلبات التونة على 22 ألف أسرة

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس، بتوزيع معلبات التونة على جميع مستفيدي برنامج الأغذية العالمي المسجلين لدى الوزارة والبالغ عددهم 22 ألف أسرة وبإشراف الادارة العامة للحماية الاجتماعية.

وقد أفاد طلعت أبو جامع مسؤول ملف الحماية في الوزارة ن الكمية المصروفة عبارة عن 109 طن من هذا الصنف من التونة والذي خصص من برنامج الاغذية العالمي لما لها من اهمية غذائية وفوائد عديدة ليتم توزيعها على منتفعي البرنامج التابع لها ومايكفيهم طيلة شهر رمضان الفضيل.

بدورهم، شكر الأهالي الوزارة على اهتمامها بتقديم المساعدات لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها والتخفيف عن كاهلهم وكاهل اسرهم.

كما تقدموا بالشكر الجزيل لإدارة برنامج الاغذية العالمي على مايقدموه للأسر المهمشة والتي تساعدهم على اجتياز صعوبات الحياة وتوفير الامن الغذائي لهم.