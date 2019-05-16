تنويه مهم من مالية غزة حول رواتب الموظفين

طالبت وزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم عبر البريد عليهم التوجه لاستلامها هذه المرة من خلال البنك الوطني الإسلامي، بواسطة بطاقة الهوية.

وأضافت المالية، أن صرف الدفعة المالية للموظفين اليوم لفئة 2000 شيكل فأقل، وتم تحويل الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم من البريد إلى البنك الوطني، نظرًا لازدحام البريد، جراء صرف مساعدات الأسر الفقيرة.

وكانت وزارة المالية بغزة أعلنت عن صرف راتب شهر 1/2019 بواقع 50% وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك اعتباراً من اليوم، عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.