100 حالة اعتقال للمواطنين منذ بداية شهر رمضان بالضفة والقدس

قال مركز "أسرى فلسطين" إنه رصد 100 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين منذ بداية شهر رمضان، قبل 10 أيام، بينهم أربع نساء و18 طفلًا.

وأوضح المركز في بيان له، أن من بين المعتقلين في العشر الأوائل من رمضان 4 سيدات بينهن صحفيتان، وهما شذى حماد، ورنين صوافطة، وذلك خلال تغطيتهم لأحداث عمليات ترحيل المواطنين من قرية حمصة في الأغوار الشمالية عن مساكنهم، وجرى إطلاق سراحهن بعد ساعات من التحقيق.

واعتقل الاحتلال الموظفة في هيئة الأسرى، غدير العموري من القدس بعد اقتحام منزله عائلتها، وجرى الإفراج عنها شرط حبسها منزليًا ودفع كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل. وكذلك الفتاة فاطمة سليمان من بلدة بيت صفافا، حيث أطلق سراحها بعد احتجازها لساعات، شرط دفع كفالة مالية وتحويلها للحبس المنزلي.

كما رصد المركز اعتقال 18 طفلًا قاصرًا، وثلاثة صيادين أشقاء من غزة جرى الإفراج عنهم بعد ساعات، وشابين تجاوزا السياج الفاصل مع الحدود الشرقية لقطاع غزة.