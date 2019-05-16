اعتقالات ومداهمات في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الشاب أحمد رأفت الغزاوي من منزله في قرية كوبر شمال غرب رام الله، كما اعتقلت الشبان يزن أحمد أبو قرع ومحمد فيصل لدادوة ومحمد علي شريتح من منازلهم في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد المغربي خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

كما اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر علي كميل من منزله في بلدة قباطية جنوب غرب جنين.

وسجلت عمليات دهم واقتحام في بلدة ترقوميا غرب الخليل، والحي الشمالي في بلدة عزون شرق قلقيلية، وداخل بلدة حزما شمال شرق القدس.