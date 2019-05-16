ايزنكوت يحذر من توقف التنسيق الأمني مع السلطة

حذر قائد الأركان العسكرية الأسبق الجنرال غادي ايزنكوت من مغبة توقف التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

ووفقاً لصحيفة "هأرتس"، قال: أن توقف التنسيق الأمني سترى "إسرائيل" تدهوراً أمنياً فالتنسيق الأمني مصلحة للطرفين.

وحسب أقواله: لولا التنسيق الأمني من قبل السلطة الفلسطينية لوقعت احتكاكات كثيرة مع سكان الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف ايزنكوت قائلاً خلال كلمة ألقاها أمام معهد واشنطن لبحوث الشرق الأوسط: نحن نريد أن تكون حياة جيدة للفلسطينيين لجانب الحفاظ على التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس يدرك ذلك جيداً.

أما حيال حزب الله، قال ايزنكوت: إن نشبت حرب أخرى بين "إسرائيل" وحزب الله ستكون صعبة للغاية للطرفين بسبب الحجم الكبير لأسلحة حزب الله.