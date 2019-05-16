الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تحيي الجماهير التي لبت نداء الواجب في الذكرى 71 للنكبة

توجهت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بالتحية لجماهير شعبنا التي لبت نداء الواجب في الذكرى الـ 71 للنكبة، وأثبتت إصرارها على المضي في معركة الدفاع عن الأرض والمقدسات مجددة تمسكها بالثوابت والحقوق ورفض كل المخططات والمشاريع التآمرية وفي مقدمتها خطة/صفقة ترمب.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء الاربعاء، في الوقت الذي نؤكد فيه على استمرار الفعاليات الوطنية ، فإننا نشيد بالتزام الجماهير ووعيها التام ، وهو ما جعل فعالياتنا الوطنية وما تحمله من رسائل تصل للقاصي والداني حتى بات الجميع يدرك أن هذا الشعب عصي على الانكسار وأن مسيرته الكفاحية غير قابلة للاحتواء والتطويع.

كما شكرت الهيئة كافة الأطقم والأجهزة التي قدمت خدماتها الجليلة على مدار الساعة وأسهمت بمسؤولية عالية في إنجاح فعالياتنا لهذا اليوم وعلى مدار الوقت، وخاصة وزارة الصحة والداخلية من الطواقم الطبية والمسعفين ووسائل الاعلام وأجهزة الأمن وشرطة المرور والدفاع المدني و والهلال الأحمر الفلسطيني، والطواقم الطبية الأخرى والخدمات الطبية وكافة الأجهزة واللجان ذات العلاقة.

وعبرت الهيئة الوطنية عن عميق اعتزازها بدور الوجهاء والعلماء والشخصيات والمؤسسات الشعبية، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى الميامين.