حركة الجهاد الإسلامي تشيد بالمشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى الـ (71) للنكبة

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأبناء شعبنا وجماهيره الوفيّة التي خرجت اليوم بعشرات الآلاف لتحيي الذكرى الـ 71 للنكبة، في أجواء تعزز الروح الوطنية العالية التي ميزت مراحل النضال الفلسطيني.

وعبرت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، عن اعتزازها بالحشود الشعبية الكبيرة التي أكدت اليوم على ثباتها وإصرارها على الاستمرار في مسيرة الجهاد والمقاومة دفاعاً عن الأرض والمقدسات.

وقالت الحركة:" لقد دللت المشاركة الجماهيرية الواسعة على الوعي الوطني بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق شعبنا لإسقاط كل المؤامرات التي تستهدف حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وكانت تلك المشاركة بمثابة الرسالة والإعلان الواضح بأن الشعب الفلسطيني لن يقايض على حقوقه ولن يساوم على أرضه، وأنه ما من شيء أغلى من الحرية والكرامة، ولا معنى لشيء طالما أن هذا الاحتلال الغاصب جاثم على أرضنا.

ووجهت التحية لجماهير شعبنا التي جددت العهد ولبت نداء الواجب، كما نتضرع إلى الله تعالى بالشفاء العاجل لجميع الجرحى الأبطال.