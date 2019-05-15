الحرس الثوري الإيراني: نقف في ذروة المواجهة الشاملة مع العدو

اكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، ان الجمهورية الاسلامية تقف حاليا في ذروة المواجهة الشاملة مع العدو ، مشيرا الى ان محاولات العدو لممارسة اقصى الضغوط على الشعب الايراني ستبوء بالفشل.

ووصف اللواء سلامي في مراسم ازاحة الستار عن اكبر منظومة جهادية في البلاد اليوم الاربعاء، ظروف الثورة الاسلامية في الوقت الحاضر بانها أكثر حساسية من أي وقت مضى، وقال: هذه المرحلة التاريخية تعد أكثر المراحل حسما بالنسبة للثورة الإسلامية لأن العدو جند كل إمكانياته في ساحة الصراع مع ايران.

واوضح اللواء سلامي، ان ايران اليوم في ذروة المواجهة الشاملة مع العدو، مضيفا: أعداؤنا اليوم ومن خلال انتهاج استراتيجية ممارسة اقصى قدر من الضغوط وتجنيد كل طاقاتهم، يحاولون تشويش الرأي العام وتحطيم صمود الشعب الايراني، لكنهم لا يدركون ان الهدوء والأمن وكرامة ومجد الشعب الايراني رهن بساحات المقاومة والصمود والشجاعة، وسوف يبوء الاعداء بالفشل في هذا المجال ايضا بفضل الله.

وتابع القائد العام للحرس الثوري: لقد وصل أعداؤنا إلى نهاية الخط، وعلى الرغم من قوتهم حسب الظاهر، فانهم مصابون بالهشاشة من الداخل.

واعتبر اللواء سلامي، امتلاك ايران قيادة حكيمة واهداف سامية وشعب عظيم، وكذلك وجود أعداء ومنافسين على نطاق عالمي، من عناصر اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.