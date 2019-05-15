ميسي يطلب من برشلونة ضم 3 لاعبين.. فمن هم؟

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع 3 لاعبين، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن ميسي يشعر بغضب كبير، عقب خروج برشلونة من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول، ما جعله يطلب من الفريق التعاقد مع لاعبين جدد.

وطلب "البرغوث" من إدارة النادي وفق الصحيفة، التعاقد مع الفرنسي، أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، والألماني جوشوا كيميتش، الظهير الأيمن لبايرن ميونخ، والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

وأشار المصدر إلى أن إعلان غريزمان الرحيل عن الروخي بلانكوس، أمس الثلاثاء، سيمثل فرصة لإدارة النادي الكتالوني من أجل تنفيذ طلب ميسي.

وتحرك برشلونة مؤخرا للتفاوض مع أياكس أمستردام، بشأن ضم دي ليخت، الذي يفضل أيضا الانضمام إلى كتيبة البلوغرانا.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن "توتو سبورت" الإيطالية، أن نادي برشلونة يخطط لتقديم عرض بقيمة 130 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الفرنسي بوغبا.

وأشار التقرير إلى أنه من أجل تمويل الصفقة، يمكن أن يبيع برشلونة نجمه، إيفان راكيتيتش، الذي يملك عدة عروض من أندية في الدوريات الأوروبية الكبرى.