خامنئي يلوح بـ"يورانيوم السلاح النووي": ليس صعبا علينا

لوح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الأربعاء برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تصعيد جديد للتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الاتفاق النووي مع القوى الغربية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مختلفة عن خامني قوله اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران قوله إن "تخصيب اليورانيوم لمستوى صنع الأسلحة النووية ليس صعبا على إيران".

وأضاف إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة هو الجزء الأكثر صعوبة، والخطوات التالية أسهل كثيرا من هذه الخطوة".

والثلاثاء قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي إن "إيران قادرة لو أرادت استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في غضون 3 أو 4 أيام فقط".

ويشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة لتشغيل مفاعل نووي، وفي الوقت نفسه يمكن أن تشكل هذه النسبة النواة الانشطارية لقنبلة ذرية.