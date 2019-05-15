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الهيئة العليا لمسيرة العودة تدعو للمشاركة في جمعة "مارثون العودة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:12 - 15 مايو 2019
مليونية العودة مليونية العودة
بنك فلسطين
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أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اختتام فعاليات مليونية العودة بالدعوة للمشاركة في الجمعة القادمة على حدود غزة والتي تحمل عنوان "جمعة ماراثون العودة".

ودعا خالد البطش رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للحضور والمشاركة في الجمعة القادمة التي تحمل اسم فعاليات ماراثون العودة حيث يشارك في العدائون والرياضيون للتعبير عن تمسك الفلسطينيين بحق العودة.

واكد البطش أن لا تراجع عن مسيرات العودة وكسر الحصار بشكلها الشعبي وادواتها السلمية، داعيا المشفقين على الجرحى الى محاكمة الاحتلال واستخدام قوتهم لاجباره على وقف استهداف المتظاهرين.

وحيا البطش شهداء الامة الذين استشهدوا دفاعا عن فلسطين في العام 48 وكل شهداء الشعب الفلسطيني خاصة شهداء 14 مايو الذين استشهدوا رفضا لقرار نقل السفارة الامريكية الى القدس.

وجدد البطش تمسك الفلسطينيين بحق العودة الى فلسطين 48 ورفض فكرة الوطن البديل داعيا الاحتلال الى الرحيل عن الارض الفلسطينية.

كما جدد رفض الفلسطينيين محاولات الادارة الأمريكية فرض صفقة العصر داعيا ابناء الامة العربية والاسلامية لرفضها ومحاسبة كل المطبعين.

ودعا البطش الى استعادة الوحدة والشراكة الوطنية للتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

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