حسين الشيخ: التقيت وزير المالية الاسرائيلي والنتيجة لا حل لأموال المقاصة

أكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أنه التقى وزير المالية "الإسرائيلي" موشيه كحلون لبحث الخصومات "الاسرائيلية" من أموال المقاصة.

وقال الشيخ في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الاربعاء: "التقيت وزير المالية "الإسرائيلي" قبل عدة أيام وللمرة الثانية خلال شهر لبحث الخصومات "الإسرائيلية" من أموال المقاصه. ولم يتم التوصل لحل".

وأضاف "أكدنا على موقفنا الثابت في رفض كل أشكال الخصم وأننا لن نستلم أموالنا منقوصة".

وكانت السلطة الفلسطينية أعادت نهاية الشهر الماضي ملايين الشواقل إلى "إسرائيل" بعد أن حولتها الاخيرة سراً إلى السلطة.

وقالت مصادر عبرية أن "إسرائيل" حولت ملايين الشواقل إلى السلطة لمنع انهيارها ولتخفيف الأزمة المالية عنها، لكن القيادة الفلسطينية أعادت الأموال إلى إسرائيل ورفضت استلامها.

هذا وترفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منذ أكثر من شهرين بعد قرار "إسرائيل" خصم 41 مليون و800 ألف شيقل وهي قيمة رواتب الاسرى والشهداء، مؤكدة أنها لن تستلم أموال المقاصة منقوصة.

وكان الرئيس محمود عباس جدد موقفه الرافض لاستلام أموال المقاصة منقوصة من قبل "إسرائيل".

وأضاف الرئيس خلال ترؤسه جلسة الحكومة في رام الله يوم 29 نيسان الماضي "أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا".