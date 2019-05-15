شقيق غريزمان يثير الجدل بشان مستقبل شقيقه

أثار ثيو شقيق أنطوان غريزمان، الجدل بشأن مستقبل شقيقه، وذلك بعد ساعات مع الإعلان عن عزم النجم الفرنسي الرحيل عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم.

ونشر شقيق غريزمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة لنجم نادي باريس سان جرمان، البرازيلي نيمار ، وهو مرتدي تي شيرت من ماركة "GZBrand"، شركة الملابس التي يملكها شقيق أنطوان، وكتب على الحالة "Hi" أي "مرحبا" باللغة العربية. وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن أتلتيكو مدريد عن قرار غريزمان بالرحيل ودفع الشرط الجزائي في عقده والذي سيقدر بقيمة 120 مليون يورو.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أن باريس سان جرمان أبدى لغريزمان رغبته في ضمه واستعداده التام لتقديم كل ما يجعله يوافق على الانضمام إلى النادي الباريسي، في محاولة لقطع الطريق على نادي برشلونة، أكثر الأندية التي ترغب في ضمه منذ العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس سان جرمان في انتظار رد غريزمان على اهتمامهم بضمه، والذي لم ينقطع منذ فترة طويلة، حيث كانوا قريبين من ضمه في عام 2016.