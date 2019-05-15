لأول مرة منذ عامين.. الدولار بأدنى مستوى أمام الجنيه المصري

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن تسجيل الدولار أقل مستوى أمام الجنيه منذ مطلع شهر مارس 2017، عقب انخفاضه ليسجل متوسط 17.02 جنيه للشراء و17.269 جنيه للبيع.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن خسائر العملة الأميركية تجاوزت 86 قرشا منذ مطلع العام الجاري.

وهبط الدولار إلى مستوى أقل من 17 جنيها، منذ قليل، ليسجل 16.99 جنيه للشراء و 17.09 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستوى 17 جنيها للشراء و 17.10 للبيع.

وسجل الدولار 17.01 جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع لدى بنك مصر والبنك الأهلي والمصرف المتحد وبنك عوده والإمارات دبي الوطني.

ويعزو انخفاض الدولار أمام الجنيه إلى التحسن الكبير في أصول العملة الأجنبية لدى البنوك، عقب إلغاء آلية ضمان البنك المركزي لتحويلات استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.