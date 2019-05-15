الهيئة الوطنية تدعو شعبنا للمشاركة في فعاليات "مارثون العودة"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في فعاليات "مارثون العودة" الذي سينطلق يوم الجمعة 17-5-2019 والذي سيشارك به العداؤون والرياضيون شرق غزة كجزء من احياء ذكرى النكبة وتمسكا بحقنا في العودة لفلسطين.

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات مسيرة مليونية العودة والأرض في ذكرى النكبة الـ71 مساء اليوم الأربعاء، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وانه لا تراجع او مساومة عليها بشكلها الشعبي وادواتها السلمية، مطالبين كافة الوسطاء والمشفقين على جراحنا ان يتدخلوا لوقف اطلاق لرصاص الحي على المتظاهرين السلميين المشاركين بالمسيرات شرق القطاع.

وجددت الهيئة رفضها لمحاولات الإدارة الامريكية فرض "صفقة العصر الامريكية" على شعبنا لتصفية القضية، داعية أبناء الأمة العربية والإسلامية للتصدي لها، إضافة إلى ضرورة دعم مقاومة شعبنا بكل الوسائل.

وفي ذات السياق دعت الهيئة، إلى استعادة الوحدة والشراكة الوطنية كخيار حتمي وضرورة ملحة للتصدي لمشاريع تصفية القضية وللوقوف معا في مواجهة مشاريع ادارة ترامب المشؤومة.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

في ختام فعاليات احياء ذكرى النكبة الحادية والسبعين

يا جماهير شعبنا الصامد البطل يا ابناء امتنا العربية والاسلامية

اليوم هو الخامس عشر من مايو 2019 أي مرور واحد وسبعين عاما على النكبة والتشرد , واحد وسبعون عاما على قيام دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين وتشريد اهلها منها ,,واحد وسبعون عاما على جريمة العصر وصمت المجتمع الدولي عليها ,,واحد وسبعون عاما على الخيام ومناكفات مدراء وكالة الغوث واخرهم "ماتياس شمايل" ,,بينما يتنعم المحتل بخيرات بلادنا وثرواتها وينتهك المقدسات الاسلامية والمسيحية في الارض المقدسة دون رقيب او حسيب او رادع على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

جماهير شعبنا المتمسك بثوابته الوطنية

تمر علينا اليوم ذكرى قيام دولة الكيان الصهيوني - ذكرى اللجوء والتشرد –لذا نخرج اليوم في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية والارض المحتلة عام 48ومخيمات الشتات يساندنا المحبون لقضيتنا في كل مكان في العالم .لنعبر عن رفضنا للاحتلال والاضطهاد والارهاب الصهيوني الذي يتعرض له شعبنا منذ النكبة ,رافضين قسمة الوطن وبقاء الانقسام مؤكدين على وحدة شعبنا ووحدة قضيته وارضه ,,مشددين على حقنا في العودة الى الديار وتمسكنا بهذا الحق مهما تكالب علينا الامريكان والصهاينة وشركائهم في المنطقة .مهما حاولت الادارة الامريكية فرض دولة الاحتلال على المنطقة ! ومهما بذلت من جهد لتمرير التطبيع وفرضه على الدول العربية ! وامعانا بالاستخفاف بالعرب نقلت سفارتها للقدس واعتبرتها عاصمة لدولة الاحتلال لكنها ستفشل في الغاء حقيقة مفادها ان هذا الكيان غريب عن المنطقة ولا يمكن استيعابه او دمجه او التعايش معه !! وسيظل كيانا غريبا تطرده شعوب ومكونات المنطقة الحضارية والثقافية فهي دولة اغتصاب واحتلال قامت على القتل كمتطلب غربي ليحافظ من خلالها الغرب على مصالحة الاستعمارية رغم انف شعوب المنطقة العربية .

اهلنا الكرام اهل المسرى والقيامة

نعيش الذكرى الحادية والسبعون لتشريد شعبنا من مدنه وقراه وحقوله والتي مهدت له المنظومة الدولية الطريق عبر قرارات الامم المتحدة بقيام دولة الكيان والاعتراف بشرعيتها على ارض فلسطين

- واحد وسبعون عاما مضت ونحن نعاني الاحتلال والاعتقال والاغتيال ندفع بذلك فاتورة الخلل في موازين القوى العربية مع الاحتلال-- 71عاما من الهجرة والتشرد يدفع خلالها شعبنا فاتورة المعايير المزدوجة للنظام العالمي -والامم المتحدة التي تساوي بين الضحية الفلسطيني والجلاد وتعفي الاحتلال من المسئولية عن جرائمه بحق ابناء شعبنا العزل

- واحد وسبعون عاما من العذاب امتلأت خلالها سجون الاحتلال بالأبطال –والمقابر بالشهداء وضحايا المجازر في صبرا وشاتيلا وغزة وجنين وغيرها من الجرائم بحق شعبنا -ورغم ذلك سنبقى في ارضنا في القدس –في الناصرة –في حيفا – وفي حي العجمي في يافا –في الرملة –في بئر السيع وفي كل ربوع فلسطين الحبيبة-- اننا وفي ختام فعالية "مليونية العودة وكسر الحصار ونحن نشد على ايد طلابنا في امتحانات نهاية العام الدراسي وحثهم على الدراسة والاجتهاد لابد من التأكيد على ما يلي :

1-نحيي شهداء الامة الذين استشهدوا دفاعا عن فلسطين عام48 وشهداء شعبنا عموما وبخاصة شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار وبالذات شهداء الرابع عشر من العام 2018الذين ارتقوا رفضا لقرار نقل السفارة الامريكية للقدس ,كما نحيي جرحانا الابطال واسرانا البواسل.

2-نجدد تمسكنا بحق العودة لمدننا وقرانا عام 48ونرفض فكرة الوطن او الارض البديلة فارضنا فلسطين والعدو عليه ان يرحل

3-نرفض وباسم شعبنا محاولات الإدارة الامريكية فرض "صفقة العصر الامريكية "على شعبنا لتصفية القضية وندعو ابناء امتنا للتصدي لها كما ندعوهم لدعم مقاومة شعبنا بكل الوسائل - كما وندعوهم الى رفض التطبيع والتصدي لرواده وعدم تمريره ومحاسبة كل المطبعين مهما كانت جنسياتهم .

4-نوجه التحية لمقاومة شعبنا والى غرفة العمليات المشتركة الذين يحمون مسيراتنا ويجسدون بتضحياتهم وبشهدائهم وحدة الكفاح وتكامل الاداء مع فعلنا الشعبي .

5-تدعو الهيئة الوطنية الى استعادة الوحدة والشراكة الوطنية كخيار حتمي وضرورة ملحة للتصدي لمشاريع تصفية القضية وللوقوف معا في مواجهة مشاريع ادارة ترامب المشؤومة.

6-نطالب ابناء امتنا وقادتها الغيورين وشرفاء العالم الى رفع الحصار الظالم عن القطاع الصامد فلا يعقل ان نبقى محاصرين ونحن جزء من امة عربية واسلامية ممتدة.

7-نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وانه لا تراجع او مساومة عليها بشكلها الشعبي وادواتها السلمية مطالبين كافة الوسطاء والمشفقين على جراحنا ان يتدخلوا لوقف اطلاق لرصاص الحي على المتظاهرين السلميين المشاركين بالمسيرات شرق القطاع

8- تدعو الهيئة جماهير شعبنا الى الحضور والمشاركة في فعاليات" مارثون العودة " الذي سينطلق يوم الجمعة 17-5-2019 والذي سيشارك به العداؤون والرياضيون شرق غزة كجزء من احياء ذكرى النكبة وتمسكا بحقنا في العودة لفلسطين.

المجد للشهداء –الشفاء للجرحى –والحرية للأسرى

-لا بديل عن العودة الا العودة للديار

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

قطاع غزة -15-5-2019