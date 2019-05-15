واشنطن تأمر برحيل سريع لموظفيها غير الضروريين من العراق

قالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان لها إن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل.

وفي إشارة للسفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل، قالت إن "خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتا. إن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق".

وأوصى البيان من شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك في ظل التوتر الحاصل مع إيران، وما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تراجع الخطط العسكرية ضد إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن الخطط تشمل إمكانية إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

وأضافوا أن وزير الدفاع بالوكالة، شانهان قدم خططا للبيت الأبيض بشأن إيران.