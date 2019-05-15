فلسطين تقدم لائحة اتهام ضد أمريكا لمحكمة العدل في لاهاي

سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لائحة دعوى قضائية أعدتها فلسطين ضد الولايات المتحدة لنقلها سفارتها إلى القدس.

وأشار المالكي إلى أن "اليوم يصادف الذكرى الـ 71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، ومحاولات شطب وطمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولكن صموده وإصراره على مواجهة كافة المحاولات سيخلقان واقعا جديدا".

ونوه المالكي إلى أن "تقديم لائحة الادعاء تأتي استمرارا لإجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ سبتمبر 2018، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الإدارة الأمريكية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، والسقف الزمني لتسليم هذه المرافعات".

وأكد وزير الخارجية أن "دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت إليه في مارس عام 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها في أبريل عام 2014".

وشدد الوزير الفلسطيني على أن التحرك هو "ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة".