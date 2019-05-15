الحية: نذرنا أنفسنا للمقاومة حتى طرد الاحتلال عن أرضنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، أن كل مقولات طمس الهوية الفلسطينية، والمخططات لنسيان القضية باءت بالفشل.

وأوضح الحية خلال مشاركته في فعاليات إحياء ذكرى النكبة شرق مدينة غزة، اليوم الأربعاء، أن الكبار ورَّثوا لصغارهم حب القضية وقداسة فلسطين، مشددًا على تجذر الشعب في أرضه، وقناعته التامة بمقاومته وقدرتها على طرد الاحتلال.

ونوّه الحية أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى ولن يقبل بالتهجير والتوطين والوطن البديل، مضيفًا: "نقول لكل اللذين يحاولون تصفية القضية أنتم واهمون، ففلسطين خالدة وقضية سياسية إنسانية لن تتحول لمجرد قضية طعام وشراب".

وتابع: "سيأتي اليوم الذي يعود فيه كل اللاجئين الذين يقدرون بـ 6 مليون ونيف إلى أراضيهم، والمطلوب من العرب والمسلمين الوقوف في وجه التصفية للقضية والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفض توطين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الوقوف مع القضية الفلسطينية يكون بعدم التطبيع وإنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة، وطرد الاحتلال، ونسيات وترك جريمة وخيار أوسلو الذي دمر القضية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأردف: "نحن نذرنا أنفسنا لمقاومة الاحتلال، فلا مكان له في أرضنا، فخيار المقاومة أثبت صوابيته في الوقت الذي أثبت فيه خيار التسوية فشل، فالمقاومة الطريق أمامها مفتوحًا للمزيد من الشعبية والقوة، والظلم الطارئ على فلسطين لن يكون قويًا، فأصحاب الحق هم الأقوياء".

ولفت الحية إلى أن الكثير من مشاريع التصفية مرت على القضية الفلسطينية لكنها تحطمت أمام صخرة وصمود الشعب، مؤكدًا أن مشروع ترامب مصيره مثل باقي هذه المشاريع.

وأردف: "سنقف سدًا منيعًا وصفًا واحدًا لإفشال هذا المشروع البائس الظالم، فلن يمر مشروع ترامب وسنقف له بالمرصاد في كل الموقع والمنابر".