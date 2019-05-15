وفد تضامن يثني على دور "الجهاد الإسلامي" في انتصار الأسرى

زار وفد "المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى" (تضامن) مكتب "حركة الجهاد الإسلامي" في بيروت، والتقى ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا ومسؤول العلاقات في بيروت محفوظ منور.

وضم الوفد رئيس المؤسسة فهد حسين والأسير المحرر د. محمد القرم ومدير الإعلام والمعلومات خالد فهد والباحث في المؤسسة خالد شهاب.

هذا وتناول الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وآخر المخططات والمشاريع الأمريكية المسماة بـ "صفقة القرن" التي سيعلنها البيت الأبيض بعد شهر رمضان، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتوقف المجتمعون أمام الانتصار الذي حققه الأسرى في معركتهم الأخيرة.

وأثنى الوفد على أهمية الدور الذي لعبته "حركة الجهاد الإسلامي" والقوى الفلسطينية في معركة الأسرى الأخيرة، وعلى التعاون الوثيق بين الحركة والمؤسسة، داعيا إلى استمرار هذا التعاون لما فيه مصلحة الأسرى خاصة، والقضية الفلسطينية عامة.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد لممثل الحركة في لبنان التقرير السنوي للعام 2018 عن حال الأسرى والأنشطة التي قامت بها المؤسسة في لبنان والداخل الفلسطيني وعلى المستوى الدولي.