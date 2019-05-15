القيادي عدنان: مهما فعل المحتل من بطش لأبنائنا فالحقيقة لن تتبدل

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن مشاركة مئات الآلاف من أبناء شعبنا في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة الـ71 في كل الأراضي الفلسطينية دليل على صفع المفرطين بحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء: "في ذكرى النكبة نجدد البيعة لله ورسوله والمؤمنين على التحرير والوفاء للشهداء ووصاياهم وذويهم والمضي بطريق ذات الشوكة والعمل ليوم التحرير للأرض والأقصى والمقدسات وأن نكون عند حسن ظن أسرانا وذويهم".

وأشار الشيخ عدنان، إلى أن بطش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في كل بقعة من فلسطين لن يبدل حقيقة أن الأرض والقدس والأقصى لنا، لافتاً إلى أن نفير شعبنا بمئات الآلاف للقدس والأقصى هو لتجديد التصاق شعبنا بحقه وأرضه ومقدساته.