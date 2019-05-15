القيادي مزهر: مسيرة العودة متواصلة ونؤكد على تمسكنا بأرضنا وعدم التفريط بحقوقنا

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، على مواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار قرب السياج الزائل في المخيمات الخمس شرق قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة.

وقال مزهر خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار: "في الذكرى الـ71 للنكبة نؤكد على عدم التفريط بأي حق من حقوق شعبنا الفلسطيني ولا سيما حق العودة للأراضي المحتلة".

وأضاف: "المطلوب اليوم هو تشكيل (استراتيجية مقاومة وطنية) لمواجهة صفقة القرن التي تستهدف كل شعوب المنطقة العربية والإسلامية وليست فلسطين فقط وذلك من خلال شيطنة المقاومة ومحورها ومحاصرتها مالياً واقتصادياً لتمرير صفقة القرن ولضمان وجود الكيان الإسرائيلي وتسيده للمنطقة.

وتابع قوله: "نرفض مقايضة قضايا شعبنا الفلسطيني بقضايا إنسانية عبر بوابة السلام الاقتصاد"، مشيراً إلى أن المطلوب هو وقف التعامل مع برتوكول باريس الاقتصادي وقطع كل أشكال العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي وانهاء التعامل مع كافة اتفاقيات أوسلو.

ولفت مزهر إلى أن استعادة الوحدة الوطنية وإغلاق الصراع على بوابة السلطة ضرورة وطنية وأخلاقية لأنها باتت تهدد وحدة الدم والمصير لشعبنا وتساهم في استمرار التهديد الوجودي لقضيتنا وتشجع الاحتلال وحلفائه لتجديد عدوانهم على حقوقنا وثوابتنا الوطنية وأرضنا ومقدساتنا.

وأشار إلى أن مواجهة تهديد الانقسام يتطلب بشكل سريع الاتفاق على استراتيجية وطنية ترتكز على خيار المقاومة ووقف كل الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وطالب مزهر، الأمم المتحدة والهيئات الدولية والمؤسسات الإنسانية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية دون تلكؤ أو تواطؤ بحقوق شعبنا.

كما طالب بريطانيا بالتكفير عن وعدها للاحتلال الإسرائيلي برفع المظلومية التاريخية عن شعبنا.

ويحييُ شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات اليوم الأربعاء، الـ15 من آيار ذكرى النكبة التي ألمت به قبل واحد وسبعين عاما، على أيدي العصابات الصهيونية، والتي أغتصب فيها أكثر من 80% من فلسطين التاريخية، بالتزامن مع هجمة شرسة على شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة وحصار خانق لم يسبق له مثيل على قطاع غزة لتمرير ما يسمى بصفقة القرن.

والذكرى الـ71 للنكبة تحمل في طياتها العام الحالي نكبة جديدة على شعبنا وخاصة في ظل التلويح والتهديد بالإعلان عن ما يسمى " بصفقة القرن" خلال الصيف الجاري، والتي يتم بين الفينة والأخرى الكشف عن بنودها والتي تتضمن الإعلان عن سيطرة "إسرائيلية" كاملة عن القدس والضفة المحتلة، وممارسة مزيداً من التضييق والفصل على قطاع غزة، إضافة إلى دخول تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي مرحلة جديدة.

ويشهد قطاع غزة منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء مسيرة حاشدة احياءً لذكرى النكبة الفلسطينية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة تأكيداً على تمسك شعبنا بحقوقه وثوابته التي لا تنازل عنها مطلقاً حتى تحرير كامل تراب فلسطين.