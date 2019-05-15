عطايا: الانتصار الكامل على العدو الصهيوني سيتحقق قريبًا

اعتبر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، أن الشعب الفلسطيني اليوم يعيش حالة اندفاع تُقرّبه من العودة إلى أرضه والانتصار على العدو الصهيوني.

جاء كلام عطايا خلال مداخلة له على إذاعة "النور" اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، في الذكرى الـ 71 عامًا لنكبة فلسطين.

وأكد ممثل الجهاد أن تحقيق الانتصار الكامل على العدو الصهيوني سيتحقق قريبًا، خصوصًا مع الانتصارات العديدة التي حققتها المقاومة في فلسطين مؤخرًا.

وأشار عطايا إلى أن "مشروع ترامب" الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية سيكون مصيره الفشل، وما مسيرات العودة على تخوم قطاع غزة الصامد، وإصرار اللاجئين على العودة وتحرير أرضهم، والمقاومة المنتصرة إلا دلائل على هذا الفشل.

وأضاف أن الكيان الصهيوني نبتة غريبة سيقتلعها المجاهدون والمقاومون قريبًا بإذن الله.

وشدد عطايا على أن الوحدة الفلسطينية هي ركن أساس في المقاومة، وأن هذه الوحدة تقوى باستمرار المقاومة وتصاعدها من أجل تحرير فلسطين.