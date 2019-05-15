حريق ضخم في إحدى مستوطنات "غلاف غزة"

اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأربعاء، في احدى مستوطنات ما يسمى بـ"غلاف غزة" بفعل بالون أُطلق من قطاع غزة.

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن الحريق خلف أضرارًا كبيرةً في المكان.

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال في غلاف غزة، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة جراء احتراق عشرات آلاف الدونمات.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في أسفل الطائرة أو البالون، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية في "غلاف غزة".

وما زال جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.