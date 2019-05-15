كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/5/16 .

وأفادت الداخلية في بيان صحفي لها، بأن السفر سيكون للمسافرين المتبقيين من الحافلة التاسعة من كشف (4/24)، لافتة أن حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وأهابت بالمسافرين ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مؤكدة على التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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