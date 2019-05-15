بدء توافد المشاركين في مليونية العودة وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال

بدأ قبل ظهر اليوم الأربعاء توافد المشاركين في مليونية العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تحسبا لاندلاع مواجهات مع الشباب الثائر.

وانتشرت الطواقم الطبية في نقاط محددة من مخيمات العودة فيما نشرت الهيئة عددا من المتطوعين للحفاظ على النظام.

وأقامت الهيئة العليا لمسيرات العودة خيام كبيرة في مخيمات العودة الخمسة لاستقبال المتظاهرين .

واكدت الهيئة على سلمية التظاهرات على حدود قطاع غزة مؤكدة ان المشاركين جائوا لاعلاء الصوت ان حق العودة باقي في نفوس الصغار والكبار.

وتستمر التظاهرات حتى الخامسة مساء ، يتخللها فقرات تراثية ورياضية اضافة الى كلمات من قبل قادة الفصائل الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة على رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في النقاط الطبية والمستشفيات ومنظومة الاسعاف والطوارئ مواكبة لانطلاق فعاليات مليونية الارض والعودة شرق قطاع غزة.

وقالت في بيان لها انها تتابع عبر غرفة عمليات الطوارئ ولجانها العليا والمركزية فاعلية عمل منظومة العمل الصحي وقد كرست جهود الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية لاسيما للحالات الطارئة وانقاذ الحياة بما يتوفر من امكانيات دوائية.

وأضافت أن الطواقم الطبية ضربت مثلاً يحتذى به من القدرة على التعامل مع كافة انواع الاصابات وقد اختارت الخيار الاصعب لانقاذ حياتهم وتجنيب بتر اطرافهم جراء استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لانواع مختلفة من الرصاص الحي وقنابل الغاز المجهولة خلال مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأكدت أن ارهاب المحتل المنظم بحق الطواقم الطبية والذي ادى الى استشهاد 3 مسعفين واصابة 680 اخرين وتضرر 118 سيارة اسعاف لن يثنيها عن مواصلة عملها الانساني.