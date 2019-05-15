شهداء الأقصى: نكبة شعبنا لن تتكرر والاحتلال لن ينعم بالأمن والأمان

أكد كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح، أن نكبة فلسطين التي تتصادف ذكراها الـ71 اليوم الأربعاء، لن تتكرر ولن ينعم الاحتلال بالأمن والأمان إلا باسترجاع كافة حقوقنا المسلوبة.

وشددت الكتائب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن من حق شعبنا الفلسطيني في كل مكان مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المتاحة.

وقالت: "إن صفقة العار "صفقة القرن" لن تولد وستموت إن ولدت لان شعبنا أكبر من أي مؤامرة والتاريخ يشهد على ذلك.

وأشارت الكتائب إلى أن الانقسام الفلسطيني يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات شعبنا، مبينة أن إنهاء الانقسام ضرورة وطنية وأخلاقية، داعية الجميع للالتفاف لمواجهته وتحقيق الوحدة التي تشكل مصدر عزتنا وقوتنا.