برشلونة يفاجئ الجميع ويدخل على خط بوغبا "برقم ضخم"

فجرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية مفاجأة كبيرة، الأربعاء، عندما أكدت أن برشلونة الإسباني يخطط لتقديم عرض "ضخم" للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يخطط لعرض 168 مليون دولار، من أجل التعاقد مع بوغبا، الذي "لا يشعر بالسعادة" في مانشستر يونايتد، وفقا للصحيفة.

كما أشارت الصحيفة أن الفريق الكتالوني يأمل ببيع لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، للحصول على عائد مادي لتمويل صفقة بوغبا هذا الصيف.

وتأتي أخبار رغبة برشلونة بالتعاقد مع النجم الفرنسي بعد ساعات من إعلان زميله بالمنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان الرحيل عن أتلتيكو مدريد، لتخرج الإشاعات عن حتمية انتقاله لبرشلونة.

ويعتبر برشلونة المرشح الأول للتعاقد مع غريزمان، خاصة بعد الخروج "المذل" من دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعل خبر خطة التعاقد مع بوغبا صادما جدا.

وعانى بوغبا مع فريقه مانشستر يونايتد من موسم متواضع، أنهاه بالمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.